​Alianza Lima vs Universitario | Revive el primer clásico femenino que terminó con resultado de escándalo | FOTO

Alianza Lima vs Universitario ya se enfrentaron varias veces en el fútbol femenino y este fin de semana reeditarán el clásico cuando disputen la final del Campeonato Nacional. 'Blanquiazules' y 'cremas' ya han jugado en este terreno, regalando un resultado de escándalo.

'El primer clásico femenino del fútbol femenino que se jugó en el Estadio Nacional y con público fue el 17 de Agosto de 1997 (no fue una final) y Universitario venció 5-0 a Alianza Lima. Esta vez se dará el primer clásico con el agregado de ser televisado', publicó el Twitter @RkoManuel.

Cabe mencionar que ambos equipos ya están clasificados a la Etapa Regional, pero que de todas maneras quieren llegar a esa instancia como campeonas nacionales. Alianza Lima vs Universitario se medirán este sábado 26 de octubre desde las 16:00 horas en el Estadio Nacional.

Universitario | Periodista de ESPN tras presentación de Cantoro: "Nunca vi tanta bulla por presentación de un juvenil"

'Soy back central, Edison me ayuda porque me comenta lo que hace para sacarse a la defensa y esos consejos me sirven a la hora de los choques con el oponente. La mayoría viene jugando varios años juntas. Nos conocemos y por eso hay confianza para poder organizarnos. Sobre los números que logramos en la etapa regular, es únicamente una estadística. Sabemos que es importante ganar, pero vamos a salir a divertirnos', declaró en la previa Kimbherly, la hermana de 'Orejas' Flores.

MÁS NOTICIAS

Universitario vs. Alianza Lima: hermana de Edison Flores será titular en la final del fútbol femenino | FOTO

Selección peruana | Denuncian al presidente de la FPF Agustín Lozano por enriquecimiento ilícito