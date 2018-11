Alianza Lima vs. Universitario: Así se vivió el banderazo crema [FOTOS]

Un buen número de hinchas de Universitario de Deportes se dieron cita en el hotel de la concentración crema, ubicado en San Isidro, para apoyar con el clásico banderazo a sus jugadores previo al duelo contra Alianza Lima.

Alianza Lima vs. Universitario: Así se vivió el banderazo crema

Barristas de Universitario de Deportes dieron un banderazo en apoyo a su equipo,debido a que el clásico de esta noche en Matute solo tiene la autorización para contar con seguidores locales en las tribunas del estadio Alejandro Villanueva.

Armados de bombos, tarolas y fuegos artificiales arribaron alrededor de las 4:00 pm para comenzar con sus clásicos cánticos, pero el momento de mayor júbilo llegó cuando el plantel partía a 'Matute'. Uno a uno los jugadores fueron ovacionados, metros antes de subir al bus que los trasladó a La Victoria.

'Alianza tiene un juego largo. Usa jugadores como Affonso para poder pivotear, con atacantes muy rápidos como Quevedo y Hohberg. Tiene jugadores muy altos. En el Nacional nos hicieron un gol de cabeza. Tienen buen juego aéreo, característico de entrenador uruguayo. Nosotros aún no nos hemos salvado (del descenso) matemáticamente. Si ganamos a Alianza se transformaría casi en matemático. Hemos hecho mucho, pero todavía no logramos el objetivo real: salvar el momento delicado del club', comentó el técnico Nicolás Córdova a Gol Perú en la previa del Alianza Lima vs. Universitario GolPerú EN VIVO.

Alianza Lima vs. Universitario: probables alineaciones

Universitario de Deportes: Patrick Zubczuk; Aldo Corzo, Ángel Romero, Brayan Velarde, Jersson Vásquez; Arquímedes Figuera, Emanuel Páucar, Javier Núñez, Alberto Quintero; Roberto Siucho y Germán Denis

Alianza Lima: Leao Butrón, Gonzalo Godoy, Hansell Riojas, José Guidino, Luis Garro, Rinaldo Cruzado, Luis Ramírez, Alejandro Hohberg, Maximiliano Lemos, Mauricio Affonso, Kevin Quevedo

FOTOS. Gonzalo Córdova / El Bocón