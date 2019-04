Alianza Lima vs. Universitario: con gol de Huamantica la 'U' ganó en reserva

Hoy a las 8:00 p.m, el Perú vivirá el primer clásico del año en el estadio de Matute entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, duelo que paralizará el país por 90 minutos. Sin embargo, los equipos de reserva de las dos escuadras ya vivieron por adelantado esta fiesta deportiva, pues se enfrentaron a muy tempranas horas del día.

Los entrenadores de ambas escuadras presentaron sus mejores elementos hoy en las instalaciones del Esther Grande de Bentín, lugar donde se disputó este primer clásico del día.

El primer tiempo estuvo muy peleado, pues los contragolpes y las piernas fuerte era una constante en el cotejo. Pese a las varias ocasiones de gol que se presentaron, el marcador no se abrió, por ende se retiraron a los camerinos con el 0-0.

Para la segunda parte, la 'U' dominó, un poco más, el partido, y no tardaría mucho para anotar el primer gol del día, ya que gracias al tanto de César Huamantica, anotación solitaria con el se llevarían el triunfo por 1-0. Pero no Huamantica no solo fue el héroe del clásico de reserva, pues el portero Aamet Calderón atajó un penal al conjunto 'grone'.