Alianza Lima vs. Universitario: Carlos Moreno confirma día y hora del clásico

Luego de idas y venidas, finalmente el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes sí se jugará el próximo lunes en Matute a las 8:00 pm. Así lo ha confirmado el propio administrador del club crema, Carlos Moreno.

"Por la información que me ha llegado tanto de la ADFP como la FPF, el clásico se juega y solo falta el documento oficial. El partido se llevará a cabo el lunes a las 8 p.m", indicó Carlos Moreno a Exitosa Deportes.

Además, agregó que "Se trabó (la organización del clásico) por el tema de la PNP, porque se presumía que no había personal para cubrir el partido, pero parece que ahora sí. El tema está en dar la buena voluntad", dijo el administrador de Universitario de Deportes.

Finalmente, Carlos Moreno habló sobre la situación que vivieron los jugadores en Campomar, cuando un grupo de hinchas se acercaron a los entrenamientos: "Se han acercado algunos miembros de la barra, pero no hubo agresión física o verbal. Los delincuentes deben estar en las cárceles, no en los partidos. De todas maneras me voy a comunicar con el técnico Nicolás Córdova", afirmó.

