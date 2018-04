Alianza Lima vs Universitario: Bengoechea y Troglio calientan la previa

Ya se calienta el clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima vs Universitario, tanto Pablo Bengoechea como Pedro Troglio pondrán lo mejor desde el primer minuto para asegurar un triunfo en 'Matute' que les de algo de tranquilidad extra para trabajar durante la semana.

Se calienta el Alianza Lima vs Universitario

Pablo Bengoechea tratará de encontrar un poco de calma, luego de la tormenta de críticas en la que se vio inmerso luego de la derrota ante Sporting Cristal. Esta noche en el Alianza Lima vs Universitario no se juega la continuidad, pero sí la credibilidad, esa que ha empezado a perder entre los hinchas.

'Una victoria nos daría la tranquilidad de que nuestra gente se vaya contenta, pero a mí no me va a borrar la sensación que tengo de este torneo, no estamos conformes con lo que nos tocó hacer ni con los resultados que tuvimos. Nos vamos a preparar para enfrentar al mejor Universitario, que tiene jugadores de selección. Pensamos que va a ser un partido parejo, porque ambos equipos no hemos colmado las expectativas que teníamos en este torneo', señaló el DT de Alianza Lima.

Troglio va por el golpe

Todo o nada. El técnico crema sabe que hoy se juega más que un Alianza Lima vs Universitario. Pedro Troglio es un hombre de fútbol, un técnico que sabe que los resultados mandan y más aún en este momento futbolístico de Universitario de Deportes, necesitado de alegrías y felicidad.

'Tenemos que ganar. Estamos sumando muchos empates y estoy convencido de que, sacando el partido con Sport Rosario, merecíamos más puntos. Contra Alianza cualquier cosa puede pasar. Estoy poniendo el pecho a esta situación que nos incomoda a todos', precisó el estratega de Universitario de Deportes.