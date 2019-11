Alianza Lima vs. Unión Comercio | Alianza Lima visita a Unión Comercio en el estadio IPD de Moyobamba desde las 15:00 horas por el Torneo Clausura. Todos los partidos a excepción del Pirata ante UTC, se jugarán en simultáneo. La transmisión del encuentro de los íntimos estará a cargo de Gol Perú. También puedes seguir todas las incidencias en EL BOCÓN.

Alianza Lima necesita ganar para no depender de nadie y asegurar el Torneo Clausura. En caso los íntimos no ganen, los blanquiazules deberán esperar que Universitario de Deportes y Sporting Cristal no ganen sus partidos.

En la conferencia de prensa previa al viaje a Juliaca, el entrenador Pablo Bengoechea destacó la recuperación de toda la plantilla durante la competición, luego de ceder puntos en condición de local ante Carlos A. Mannucci y Alianza Universidad.

“Hemos ido mejorando en los últimos partidos, después de la derrota en el clásico estábamos lejos y pedimos hacer el máximo esfuerzo ya que los rivales podían dejar puntos y así fue, ahora estamos a la inversa para que los rivales no tengan opciones”, declaró el uruguayo.

Por su lado, Unión Comercio también tiene cosas por jugar. Están obligados a ganar para salir de la zona de descenso, en la misma condición se encuentran Deportivo Municipal y Sport Boys.

Alianza Lima vs. Unión Comercio: horarios del partido

México 2:00 p.m.

Perú 3:00 p.m.

Ecuador 3:00 p.m.

Colombia 3:00 p.m.

Bolivia 4:00 p.m.

Venezuela 4:00 p.m.

Argentina 5:00 p.m.

Chile 5:00 p.m.

Paraguay 5:00 p.m.

Uruguay 5:00 p.m.

Brasil 5:00 p.m.

España 9:00 p.m.