El Alianza Lima vs. Unión Comercio será una final para ambas escuadras, los ‘blanquizules’ se juegan el título del Torneo Clausura, mientras que el cuadro provinciano su permanencia en la primera división para la siguiente temporada del fútbol peruano. El portero Ronald Ruiz aseguró que se jugarán un partido especial ante losdirigids por Pablo Bengoechea.

‘Ellos vienen súper bien, pero estamos convencidos que jugaremos un partido de vida o muerte. Lo de ayer, en el Cusco, fue terrible, sin embargo estamos muy mentalizados en hacer bien las cosas este domingo’ asegurpo Ruiz durante una entrevista para Radio Ovación.

Además el portero aprovechó la previa del Alianza Lima vs. Unión Comercio para transmitir el malestar de él y todos sus compañeros por la manera como los han castigado de manera desproporcionada en la tabla del acumulado.

‘Nadie en el plantel está conforme con esta resta de puntos. No puede ser posible que de frente nos hayan quitado cuatro unidades y a otros equipos que nos les pagan, nadie les dice nada de nada. Incluso, hubo un reportaje que salió en América Televisión y no pasó nada con ellos, sin duda hay algo viene en complicidad contra nosotros. Sabíamos que el partido en el Cusco sería harto complicado y no pudimos entender el mensaje, pero ahora solo nos queda voltear la página y jugar ante Alianza como una final’, agregó el popular ‘Banana’.

