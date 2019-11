No es ajeno a los temas mediáticos. Las imágenes de Pedro Gallese saliendo de un hotel con una mujer que no era su esposa y la ruptura de su matrimonio de forma pública, son temas que Pablo Bengoechea no pudo evitar y que reconoció ya los trataron en la interna del club.

“Hay muchos futbolistas que juegan con problemas y ustedes no se enteran. A veces es mediático y a veces no”, dijo Pablo Bengoechea en conferencia de prensa.

“Si nos enteramos”, agregó el técnico blanquiazul, “lo hablamos del portón para adentro y yo no soy nadie para juzgar a nadie. Soy el técnico de Alianza Lima y analizo lo deportivo y si hay cosas que perjudican a todo el grupo intentamos solucionarlo. El problema mediático, no lo juzgo”, señaló.

Eso sí, el entrenador reconoció que el ‘ampay’ de Pedro Gallese “lo tratamos en la mañana y del portón para adentro”.

“Los temas personales y privados los hablamos del portón para adentro, Pero muchas veces hay futbolistas que juegan con problemas y ustedes no se enteran y también los tratamos: Problemas en los matrimonios, problemas con los hermanos, con los hijos. Hay durante todo el año. A veces es mediático, como este caso, y a veces no. Pero todos esos temas, si nos enteramos, los hablamos de la puerta para adentro”, apuntó el Profe.

“Yo no soy nadie para juzgar a alguien. No soy nadie. Soy el técnico de Alianza que analizo lo deportivo de nuestro club y obvio que si hay cosas que perjudican a todo el grupo y bueno las intentamos solucionar. Este es un tema mediático, no hay duda, no lo juzgo, pero sí se trata de un tema mediático que vamos a tratar o que ya lo tratamos en la mañana de portón para adentro”, sentenció.

Los tema personales y privados los tratamos del protón para adentro, cómo lo hemos hecho ésta mañana.

