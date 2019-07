Alianza Lima vs. Sporting Cristal: Pablo Bengoechea feliz con el triunfo a pesar que "nos tocó sufrir"

Calificó de un triunfo importante el que obtuvo este viernes Alianza Lima sobre Sporting Cristal pero no dejó de mostrar su fastidio porque les "tocó sufrir un poco". Pablo Bengoechea solo tuvo palabras de elogio para sus jugadores y se rindió en elogios para el amplio plantel con el que cuenta.

"Los futbolistas hicieron un gran partido", dijo de entrada el entrenador blanquiazul y agregó que su plantel se comportó a la altura. "Mientras estábamos 0-0 Alianza Lima fue protagonista pero en el segundo tiempo cambió un poco porque Sporting Cristal nos quitó el balón".

Pablo Bengoechea no ocultó su fastidio por el gol que les anotó Sporting Cristal que ajustó el marcador y los hizo replantear la estrategia. "La molestia por el gol pasa porque tenemos muy buen juego aéreo y es un centro frontal en el que no nos podemos descuidar. Hoy nos anotaron de esa forma y nos tocó sufrir", señaló.

Joazhiño, el elogiado

Para Pablo Bengoechea, una de los mejores jugadores del partido fue Joazhiño Arroé. "Desde el 2010 que lo conozco, es de los partidos más completos que le he visto. Atacó, marcó y cumplió un trabajo muy sacrificado para evitar que Céspedes no salga fácil. No solo se le puede juzgar porque pisó la pelota dos veces o trió un caño".

Y sobre sus plantel señaló que este Alianza Lima "tiene una plantel donde el que juega tiene que aprovechar su oportunidad. Este es un tren que no pasa seguido y hay que aprovecharlo cuando toca estar arriba. Tengo jugadores que jugaron bien la fecha anterior y esta vez entraron otros en su lugar que también lo hicieron bien. Hay otros que pueden ser titulares y ni siquiera estuvieron en lista como Manzaneda. Tenemos un gran plantel", finalizó.