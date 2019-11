Pronóstico reservado. En lo que va del año, blanquiazules y rimenses han sido protagonistas del campeonato. Por un lado, Alianza Lima no inició con pie derecho el Descentralizado, pero recuperó el rumbo con el regreso de Pablo Bengoechea como DT.

El final de temporada de los íntimos es para aplaudir: una remontada decisiva que le permitió llegar a las ‘semis’ y, quizá, tomarse la revancha ante los de La Florida.

Por otro lado, Sporting Cristal tuvo un tropiezo a mitad de año que lo alejó de la pelea; sin embargo, con Manuel Barreto a la cabeza, los celestes van en busca del bicampeonato.

Con ese panorama, EL BOCÓN realizó un encuesta a exfutbolistas y técnicos para analizar el presente de cada equipo y lo que puede ser el duelo de mañana. Para la mayoría, Alianza llega un poco mejor, pero eso no será determinante a la hora de verdad.

“Será diferente” - Miguel Company

Desde el punto de vista emocional y psicológico, Alianza llega mejor indudablemente. Tuvo una remontada, va con un triunfo, mientras que Cristal con una derrota abrumadora. Pero no creo que ese resultado (derrota de Cristal) sea influyente este domingo porque es un partido diferente y no hay ventajas para ninguno de los dos.

“Está parejo” - Gustavo Roverano

Llegan parejos para este partido, pero me da la sensación de que Alianza está en mejor momento, pero estos partidos no son de decir quién está mejor o no. La inexperiencia del técnico la equipara la experiencia de los jugadores, ellos están acostumbrados a jugar finales. No hay favoritos, está pareja la final.

“Será muy disputado” - Percy Rojas

Ambos equipos tienen sus virtudes para estar en la final. Si nos guiamos por los resultados anteriores, es Alianza quien llega mejor, pero Sporting Cristal es un equipo que todos reconocemos la calidad futbolísticamente. Estos partidos que son finales tienen un expediente especial. Pienso que va a ser un partido muy disputado.

“Cristal es un gran equipo” - Julio César Uribe

Los dos llegan bien a este partido. La derrota de Cristal ante Binacional no tiene ningún tipo de influencia para una situación diferente. Cristal es un gran equipo, una gran institución , tiene buenos jugadores para recuperarse. Eso ya es pasado y ellos saben que tienen este presente para alcanzar lo que pretenden.

“Alianza viene de ganar” - Andrés ‘Balán’ Gonzáles

Anímicamente Alianza llega mejor porque viene de ganar y Cristal llega de una derrota. Los antecedentes no cuentan, pero el estado anímico sí. Va a depender mucho del manejo del técnico cómo levante a sus chicos. Hay muchos condicionantes que tomar en cuenta: la experiencia de Bengoechea, el buen momento de Alianza y el buen trabajo de Cristal en todo el año.

“Llegan en igualdad” - Percy Olivares

Llegan en igualdad de condiciones. Siempre en estas instancias equipos como Cristal y Alianza juegan un partido aparte. La experiencia de los futbolistas los dos equipos lo tienen. El partido se va a definir por quién haga mejor las cosas en todo sentido y ahí no cuenta la experiencia, sino la capacidad de los futbolistas.