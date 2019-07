Alianza Lima vs. Sporting Cristal | Ex futbolistas opinaron acerca del clásico que se jugará en Matute

El partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima tendrá todos los condimentos de un clásico y los picos de rendimiento de uno u otro equipo se pueden disparar independientemente del presente de ambos. Así lo entendieron seis exjugadores que se desempeñaron en el club íntimo y bajopontino, quienes en el mejor momento de su carrera disputaron este duelo.

Martín Hidalgo, Henry Quinteros, Pablo Zegarra, Jairsinho Gonzales, Willian Chiroque y Guillermo Salas dieron sus impresiones de este nuevo enfrentamiento. Los exjugadores concordaron, además, en que este partido se vislumbra con mucho fútbol, más que los U-Alianza, al ser dos de los equipos que mejor proponen.

Pablo Zegarra

“A Alianza Lima no le fue bien y Sporting Cristal estuvo mejor en el inicio del Clausura. Cristal gana holgadamente y Alianza sufre para ganarle al último del campeonato. Sin embargo, estos partidos tienen un tono distinto. Los jugadores que ha traido el cuadro íntimo pueden ser un factor para ver un buen partido. Parte con ventaja Cristal”.

Henry Quinteros

“Si uno ve los últimos encuentros, han sido de bastantes goles y es porque tienen un juego muy parecido. Es el resultado de jugar y estructurar bien, y son partidos con muchos goles. Cristal es un equipo que no ha cambiado mucho y Palacios está en nivel adecuado. Alianza ha hecho reincorporaciones que aún no se ven”.

Martín Hidalgo

“Puedo tener al mejor delantero, pero si no responde, no me sirve de nada. Un jugador no hace ganar. Messi no sacó campeona a Argentina. No individualicemos porque Palacios esté en un buen momento; ha yque ver com están los volantes, defensores y porteros. El fútbol es un conjunto Lo importante es que se brinde un buen partido”.

Jairsinho Gonzales

“Creo que será un partido abierto,porque ambos tienen esa necesidad. El fútbol es cambiante: un día puedes estar bien y haces tres goles, no necesariamente es el único (Cristian Palacios). Alianza ganó el otro día con gol de (Rodrigo) Cuba, quien es defensor. Es un partido que te resta tres puntos y a un rival directo. Por ello puede ser importante”.

Guillermo Salas

“Siempre han sido clásicos. Dos equipos grandes que son los que buscarán el título. Son rivales directos. Son difíciles, pero de buen fútbol. Creo que este duelo es más interesante que el U-Alianza. Salen partidos con muchos goles. Los dos han empezado muy bien el Clausura y hubiera sido bonito que se enfrenten más adelante”.

William Chiroque

“Son clásicos, más allá de las situaciones o las circustancias de cómo lleguen. Espero que gane el fútbol, y por ahora no veo a ningún equipo como claro favorito. Depende mucho en este partido de los delanteros. Cristal ya tiene a su delantero consolidado. He jugado en Cristal y me inclino por ellos para llevarse los tres puntos”.

