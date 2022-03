Todavía no está apto físicamente para reaparecer y jugar por Alanza Lima, pero eso no le impide acompañar al equipo. Jefferson Farfán no quiso perderse el duelo ante Sporting Cristal y dijo presente en el Estadio Alejandro Villanueva, donde se juega el partido por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Las cámaras captaron a la ‘Foquita’ cerca del borde del campo de Matute por el lado de la tribuna oriente, viendo con atención las acciones. La presencia de Farfán en el estadio aliancista ha sido una constante. También estuvo ante Atlético Grau y Carlos A. Mannucci.

En lo que va del 2022, Jefferson Farfán no ha podido disputar ningún partido. Su último juego fue el 28 de noviembre del año pasado, día en que los ‘Íntimos’ empataron con Sporting Cristal en la segunda final y, con ese resultado, se consagraron campeones.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: la previa

El club blanquiazul, que marcha en el noveno puesto con cinco puntos, llega a este encuentro tras perder (4-2) su invicto en la fecha pasada frente a Alianza Atlético en Sullana. La escuadra de La Victoria inició ganando con tanto de Barcos, pero Ruiz y Aguirre le dieron vuelta al marcador. En el segundo tiempo, Aldair Rodríguez consigue el empate, sin embargo, Correa le da la ventaja al ‘Vendaval’ que selló su triunfo gracias al gol de Palomino.

Tras el compromiso, el entrenador Carlos Bustos analizó los puntos claves que propició la derrota la cual es su tercera en desde que asumió la dirección técnica de los ‘Íntimos’ a comienzo del año pasado. “El partido lo pudimos desequilibrar al principio y ponernos en ventaja y después creo que cometimos demasiados errores, que nos llevan a perder”, señaló en rueda de prensa.

“El partido estaba controlado en el primer tiempo. íbamos ganando 1-0 y estaba controlado. En un par de equivocaciones, nos vamos 2-1 al descanso. Empatamos el juego y otra vez nos convierten. Y después, no tuvimos tantas situaciones de gol como para haber empatado. Y el rival, en el último contragolpe, termina el resultado”, añadió el argentino.