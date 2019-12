Aunque parece que Alianza Lima y Sporting Cristal son dos equipos diferentes -y me refiero al sistema de juego, en plantel, al manejo del club y, por supuesto, en historia-, viven actualmente momentos casi similares. ¿Cómo así? Celestes y blanquiazules arrancaron la temporada 2019 con dos técnicos con recorrido: Claudio Vivas y Miguel Ángel Russo, respectivamente. Argentinos ambos. De buen paladar para el juego.

Pero, conforme fueron pasando los meses, ambos cayeron en desgracia. Y, así como jugando, rimenses y victorianos apostaron por estrategas conocidos: Manuel Barreto, que venía de la gloria en la reserva y conoce la filosofía del club, y Pablo Bengoechea, campeón y subcampeón con los ‘grones’.

Estos dos hombres que ejercen la misma profesión pero pregonan juegos distintos volvieron a llevar a sus equipos a lo más alto del campeonato local, desde atrás, remando. Y pese a que en la previa se habló más de otros ámbitos fuera de los futbolístico, hoy los dos tienen la oportunidad de alzar la gloria, cuando se midan en la primera semifinal de la Liga 1 en el estadio de Matute.

Pelea en las pizarras

El local, Alianza Lima, apostará -como siempre- por el desenvolvimiento de sus extremos, Kevin Quevedo y ‘Felucho’; por el olfato goleador de sus dos torres de Babel, el ‘Pelado’ Rodríguez y ‘Rocky’ Balboa; por sus lugartenientes en la zona medular, Wilder Cartagena y Aldair Fuentes; y por el facilismo de sus defensores, sobre todo de Beltrán y Riojas. Sin embargo, si las cosas no salen como las planeadas, el juego aéreo, la pelota parada y los tiros libres serán el arma más letal para dañar al rival.

Al frente, Sporting Cristal no se inmutará por lo que su contrincante realice. Ellos tienen un manual de estilo estudiado y bien cuidado: el vistoso, de toque simple. Esa manera de jugar debe sobreponerse a cualquier pelotazo sin sentido que se ejecute durante el partido.

Távara le dará el toque de magia; Ortiz y ‘Cancha’ Gonzales, el desequilibrio; y Palacios, el gol. Pero desde el banco, ansioso y excitado, esperará su oportunidad Herrera, el hombre que en La Victoria genera malos recuerdos por los goles que le marcó en el pasado.

Que Matute sea una fiesta, de goles y emociones.

Alineaciones confirmadas:

Alianza Lima: P. Gallese; A. Salazar, C. Beltrán, H. Riojas, F. Duclós; A. Fuentes, W. Cartagena, F. Rodríguez, K. Quevedo; F. Rodríguez, A. Balboa

Sporting Cristal: P. Álvarez; J. Madrid, G. Chávez, O. Merlo, J. Céspedes; J. Cazulo, H. Calcaterra, G. Távara, C. Ortiz, C. Gonzales; C. Palacios