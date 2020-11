Exfutbolistas, voleibolistas, actores, escritores, periodistas, cocineros – todos hinchas de Alianza Lima – se reunieron para enviar ánimos al equipo que saltará a la cancha del Estadio Nacional con la consigna de seguir en la máxima categoría en el choque contra Sport Huancayo desde las 3:30 de la tarde.

“¡Hoy se deja la vida por nuestros colores, desde la cancha y desde casa! Hoy y siempre: ¡Juntos hasta el final! ¡Vamos Alianza, con corazón!”, es el emotivo mensaje que expresaron Paolo Guerrero, el presentador Daniel Marquina, el escritor Alonso Cueto, la voleibolista Aixa Vigal, el actor Nicolás Galindo y el querido – por los fanáticos del club – Lalo Archimbaud.

Los reconocidos fanáticos de la entidad victoriana coincidieron que la unión desde todos los puntos del país serán clave para que el cuadro de Daniel Ahmed pueda conseguir un resultado positivo que termine con la pesadilla vivida a lo largo de toda la temporada 2020.

Alianza Lima necesita un triunfo para asegurar su presencia en la próxima temporada del campeonato peruano. Un empate o una derrota dejará a los ‘íntimos’ en las manos de lo que harán Carlos Stein y Atlético Grau, dos clubes que también se juegan la vida.

Alianza Lima, el mensaje del video:

Siempre que tropezaste, estuvimos ahí para levantarte. Como aquella vez que empujamos juntos ese bus. Así como nos abrazamos en la victoria, también lloramos juntos en nuestras pérdidas más dolorosas. El pasto que pisas hoy no es nuevo, creció con el sudor de quienes vistieron estos sagrados colores antes que tú. Esa tribuna no está vacía, se construyó con la garganta de millones de hinchas que ahora te alientan desde casa. Hoy no te pedimos la gloria, solo te pedimos que dejes la vida por todos los que la entregaron antes que tú. Hoy te acompañaremos como siempre: vistiendo nuestra casas, plazas y calles de blanquiazul. Dejando la garganta y con todo el corazón. No están solos, estamos con ustedes siempre, juntos hasta el final.