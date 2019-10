VER AQUÍ Alianza Lima vs. San Martín | EN VIVO Cómo, a qué hora y dónde ver el duelo por la fecha 11 del Torneo Clausura

HOY EN VIVO | Alianza Lima y San Martín EN VIVO ONLINE se enfrentan en uno de los partidos más importantes de la fecha 11 del Torneo Clausura Liga 1 Movistar, que se disputará este domingo 13 de octubre a las 15:30 horas en el estadio Alberto Gallardo. La transmisión estará a cargo de Gol Perú.

Alianza Lima está obligado a ganar, luego del empate entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal en el estadio Monumental. De irse con el triunfo, el equipo dirigido por Pablo Bengoechea se pondría a solo un punto de los cremas, luego de en algún momento estar a cinco unidades.

Así llega Alianza Lima

Los íntimos no podrán contar con Kevin Quevedo, Dylan Caro y Aldair Fuentes, quienes están convocados a la selección peruana Sub 23. Pese a que liberaron jugadores de Universitario y Sporting Cristal, en Alianza Lima no hicieron el pedido.

Ante las ausencias, el comando técnico apostará por Anthony Rosell y Joazhiño Arroé.

“Alianza Lima y todos los clubes sabían con anticipación que no podían contar con los jugadores convocados a la Sub-23 y de mayores, pero si liberaron a alguno de ellos, yo prefiero no opinar ni meterme en problemas, porque soy el técnico de Alianza”, indicó Pablo Bengoechea en conferencia de prensa.

Así llegan los 'santos'

El cuadro de Santa Anita dirigido por Carlos Bustos marcha antepenúltimo en la tabla que definirá a los dos equipos que dejarán la Liga 1 con 26 puntos, solo uno más que Sport Boys, por lo que una derrota alba y un triunfo rosado permitiría el ascenso de los chalacos en la clasificación general donde el cuadro de Pablo Bengoechea ocupa el tercer lugar con 46 unidades.

Alianza Lima vs San Martín: horarios en el mundo

15:30 horas - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

16:30 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

17:30 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

21:30 horas - Reino Unido

22:30 horas - España, Italia, Francia, Alemania

Alianza Lima vs. San Martín | Mapa del estadio:

LEE ADEMÁS:

Universitario igualó con Sporting Cristal y se mantiene como único líder del Torneo Clausura

Liga 1 | Así marcha la tabla del Clausura y acumulado tras empate de Universitario y Sporting Cristal [FOTOS]