Russo sobre duelo ante River: "Me hubiera gustado jugarlo en Matute"

El director técnico de Alianza Lima, Miguel Ángel Russo ha enfrentando muchas veces a River Plate y sabe que el duelo de este miércoles por Copa Libertadores 2019 será quizás el más difícil que dirija desde que llegó al Perú.

Con estas premisas, Russo revela que hubiera preferido jugar este trascendental encuentro en el estadio de Matute y no en el Estadio Nacional como lo decidió la administración. Sin embargo, el DT argentino entiende que todo va por el beneficio económico del club. Además, el extécnico de Boca Juniors volvió a referirse al poco apoyo que le brindó la Federación Peruana de Fútbol al cuadro íntimo.

"Bueno, es que creo que estamos representando al fútbol peruano y hubiera sido bueno adelantar el último partido (3-1 a César Vallejo, el domingo) para preparar el partido contra River, pero ya está. Hay que adaptarse al calendario y a otras cuestiones. Me hubiera gustado jugar en nuestro estadio (será en el Nacional, con mayor capacidad), pero por una cuestión económica y de seguridad nos mudamos: es entendible. Acá es muy especial recibir a River, al campeón. Tanto River como Boca movilizan al fútbol peruano. Y después nos toca justo con Inter que ahora tiene a Paolo Guerrero, así que tal vez ahí también juguemos en el Nacional: se van juntando cosas", manifestó Russo en una entrevista con el diario Olé.

Las diferencias de Alianza Lima con River Plate

En tanto, el estratega blanquiazul explicó las notorias diferencias que existen entre Alianza Lima y River Plate, basando su argumento en el tiempo de trabajo y el roce que tienen ambos combinados.

"A ver… Acá hay que ser claritos: River es el campeón y está muy acostumbrado a esto. Alianza es otra cosa, no tiene todo ese ritmo de competencia internacional. Son cinco años contra meses de trabajo. Y no es fácil contra los argentinos y los brasileños: a la hora de formar los equipos hay mucha diferencia económica. Pero esto hay que jugarlo: si me preguntás a priori cómo estamos te tengo que decir que River tiene mucha experiencia y nosotros, no. Pero son 90 minutos y tenemos que hacer fuerte la localía en un grupo que va a ser duro. No hay que perder. Eso es importante: no hay que perder en el arranque. A River lo conocemos bien", sentenció.

