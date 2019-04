Alianza Lima vs. River Plate: el once de Russo para dar el 'Monumentalazo' en la Copa

Alianza Lima vs. River Plate EN VIVO | ON LINE | EN DIRECTO vía Fox Sports y Facebook Live se jugará desde las 5:00 pm (hora peruana) y Miguel Ángel Russo mandará a la cancha del estadio Monumental un once inédito con el fin de dar el golpe en el duelo por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2019.

Los blanquiazules llegan con un solo punto en el bolsillo ante los Millonarios y quieren dar el batacazo en Buenos Aires consiguiendo los tres puntos que lo meterían en la pelea de los que avanzarían a la siguiente fase del torneo o la Copa Sudamericana.

Así le fue Alianza Lima en la ida ante River Plate

Paea el choque ante el conjunto de Marcelo Gallardo, Alianza Lima mandará su mejor oncena y esta sería con:Alianza Lima: Pedro Gallese, Rodrigo Cuba, Hansell Riojas, Aldair Salazar, Francisco Duclós,Anthony Rosell, Wilder Cartagena, Tomás Costa, Kevin Quevedo, José Manzaneda y Maurcio Affonso.

El último encuentro de Alianza Lima en la Liga 1

Cabe resaltar que para este compromiso Alianza Lima no podrá con la experiencia de Leao Butrón, quien hace unos días fue descartado por una lesión, la misma que lo mantendrá alejado de las canchas por lo menos un mes.

Alianza Lima es colero en su grupo

El presente de Alianza Lima es por demás preocupante y por ello saldrá con el cuchillo entre los dientes ante el conjunto riverplatense. Los grones se ubican últimos en el Grupo A de la Copa con tan solo un punto.

