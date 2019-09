Alianza Lima | Felipe Rodríguez humilló a Pablo Miguez con tremenda huacha | VIDEO

Felipe Rodríguez humilló a Pablo Miguez con tremenda huacha, el mediocamista uruguayo no tuvo piedad de su compatriota, le aplicó un amague y lo dejó tirado en el piso. 'Felucho' es uno de los que más buscó durante las primera parte del Alianza Lima vs. Real Garcilaso, pero no llegó a encontrar la llave del gol.

Alianza Lima necesita sumar de a tres ante Real Garcilaso para llegar con buen ritmo al clásico del fútbol peruano contra Universitario de Deportes. Los cremas son únicos punteros y los 'blanquiazules' escoltas, el partido podría considerarse de seis puntos debido a la rivalidad directa en la tabla del Torneo Clausura.

Alianza Lima vs. Real Garcilaso | Alineaciones Confirmadas

Alianza Lima: Gallese, Salazar, Riojas, Godoy, Caro, Fuentes, Cruzado, Felipe Rodríguez, Quevedo, Federico Rodríguez, Balboa

Real Garcilaso: Ferreyra, Herrera, Cánova, Quina, Núñez, Míguez, Souza, Ortiz, Archimbaud, Ramúa, Carando

