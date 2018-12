Alianza vs Melgar: Bengoechea mostró su desagrado por cambio de árbitro

Mostró su molestia. El técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, ya tiene todo listo para la primera semifinal ante FBC Melgar este domingo en el estadio de Matute. Sin embargo, en su última conferencia de prensa se mostró algo fastidiado con la decisión que tomó la CONAR en los últimos días.

Pues en primera instancia se determinó que el encargado del partido sería Michael Espinoza, sin embargo, ante un reclamo de Melgar que se basaba en una sanción de la Conmebol, la CONAR decidió finalmente por Kevin Ortega.

"Lo lógico es que el árbitro nombrado por las autoridades se mantenga para el partido. Son cosas que hacen que existan comentarios sobre el asunto y no me gusta que eso suceda. No me parece agradable, pues las autoridades deben haber estudiado el partido", expresó el estratega grone.

Asimismo, Bengoechea comentó que le ha pedido a sus jugadores que colaboren con el trabajo del árbitro para evitar sanciones. "Ojalá tenga un gran partido, acierte en sus decisiones y recuerde que no es protagonista", agregó el uruguayo.

El mejor ambiente

El técnico Pablo Bengoechea contó como está viviendo el plantel blanquiazul los días previos a la semifinal del torneo, pues considera que se mejoró mucho a comparación del inicio de año. "Ahora hemos vivido días muy lindos, espero que llegue la hora del partido. Estoy contento con nuestro momento y confío mucho en mis jugadores, estamos con la ilusión de hacer un buen encuentro. Sabemos que nuestro rival es muy bueno, ha hecho un buen torneo y está merecidamente en los playoffs", comentó.

Por último, el ex jugador de Peñarol no quiso recordar las derrotas que ha tenido su equipo ante Melgar durante el año. "Todo lo que pasó negativamente en la campaña a uno le preocupa pero eso no va a influir en el partido, es bien difícil que algo de lo hecho anteriormente tenga repercusión. Esta es una definición especial porque no va a haber diferencia de goles, pero ya todos sabemos las reglas desde enero".

