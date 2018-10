Las 5 claves de la derrota de Alianza Lima ante Melgar

Alianza Lima y su hinchada sufren esta pesadilla de octubre tras la derrota 0-1 ante Melgar en Matute. Los ‘grones’ registran cuatro partidos sin ganar y solo han sumado un punto de los 12 en juego. ¿Merece un equipo salir campeón con estos números tan desastrosos? Todos sabemos que en el fútbol no hay lógica, pero la distancia que ha sacado Melgar es importante (tiene 19 unidades y le sacó ocho a los íntimos).

Debe suceder un cataclismo para que los arequipeños pierdan este torneo y los equipos que están por encima de los ‘grones’ (Ayacucho, San Martín, Deportivo Municipal, Universitario y Real Garcilaso) deben bajar en su rendimiento, cosa que no ha sucedido en las últimas fechas del torneo.

1. Sin estilo de juego

¿Alguien puede identificar cuál es el estilo de juego Alianza Lima en estas dos últimas campañas? Ganar el campeonato nacional el año pasado tapó una serie de precariedades a nivel de juego en el equipo íntimo. Esto es culpa el técnico, ya que en dos años los ‘grones’ carecen de un patrón de juego.

2. Carece de un equipo

Esto es consecuencia de lo anterior. Bengoechea no tiene un once fijo y siempre realizó variantes. Para este compromiso aplicó modificaciones en la defensa y mediocampo, nunca repitió una oncena de forma regular. Quizá hizo de la rotación su mejor arma para contrarrestar las críticas sobre encontrar su once básico.

3. Bastante sólido

Con esas limitaciones frente a un plantel con experiencia y aplicado tácticamente como Melgar, Alianza Lima padece. Penny fue figura al atajar el penal a Cruzado, Narváez fue un líder en defensa; mientras que el medio sector, Biancucchi y Gonzales maniataron a los ‘grones’.

4. Golpe anímico

Tras un primer tiempo para el olvido, Alianza Lima intentó mejorar con más fervor que fútbol. Tuvo la ocasión para poner el empate, pero Cruzado falló el penal. Tras ello, los íntimos no pudieron reaccionar y la visita pudo empatar con un cabezazo al palo que estrelló Gino Guerrero.

5. Alejandro Hohberg

Desde hace unas fechas, el popular ‘Enano’ hace actuaciones muy por debajo de su nivel. Muchos buscan explicaciones para el pobre nivel de Hohberg, pero en La Victoria esperan que las dilataciones por su renovación no sean el motivo para este bajón. Alianza Lima depende mucho del mediocampista.