Alianza vs. Melgar: Cuesta calienta previa con duro mensaje a Bengoechea

Se calienta la previa de la segunda semifinal. El último martes, Pablo Bengoechea, conversó con la prensa local y se mostró bastante confiado de llegar a la final del torneo local. "Tenemos la plena confianza de que haremos un gran partido", señaló el DT uruguayo.

Dichas declaraciones no han caído bien en Bernardo Cuesta, quien envió un duro mensaje al estratega de Alianza Lima a pocas horas de disputarse la semifinal de vuelta en Arequipa. "Que hable. A mí no me interesa lo que diga. Yo creo en mi equipo, en mis compañeros, en los que representamos a esta ciudad. Cada uno sabe lo que tiene que hacer dentro del campo de juego. Ahí se demuestran las cosas, no hablando", señaló el delantero 'rojinegro'.

Asimismo, el dirigido de Hernán Torres aseguró que en Melgar piensan resolver el encuentro en los 90 minutos. "Nosotros no entramos en ese juego. No pensamos en los penales", agregó 'Berni'. Esto luego de que el técnico blanquiazul confiese que han estado practicando penales en los entrenamientos del equipo.

