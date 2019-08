Alianza Lima vs. Cantolao: Las cinco claves del triunfo 'blanquiazul' con el hat-trick de Kevin Quevedo

Después de perder la fecha pasada frente a Vallejo, Alianza Lima se tomó el tiempo de corregir sus errores y llegar al partido ante Cantolao más compacto en defensa y con una mejor actitud. El momento de Kevin Quevedo y un juego de vértigo le dieron el triunfo clave, el cual solo se complicó gracias a dos penales para el ‘Delfín’. El cuadro ‘grone’ sigue mejorando y buscando su once titular.

1. Marca agresiva

El genial regreso de Wilder Cartagena al once provoca una pregunta: por qué no arrancó en los dos últimos partidos. ‘Carta’ fue un reloj en el mediocampo y dio más seguridad y marca para que Alianza Lima recupera rápido el balón. Junto al ‘Che’ Beltrán, se generó una dupla fuerte, que no dudaba en ir con la pierna fuerte si la jugada lo ameritaba.

Dylan Caro y Aldair Salazar a los lados tuvieron la misma función. La idea era clara, apenas se pierda el balón, hay que recuperarla lo más lejos posible del arco de Pedro Gallese. Tal parece que la derrota ante César Vallejo le dio varias lecciones a la escuadra blanquiazul.

2. Salidas rápidas

Tras asegurar bien la defensa, de modo que no se repita lo mismo que en Trujillo, ‘Bengo’ prefirió a Kevin Quevedo y Felipe Rodríguez por las bandas. Alianza fue simple, pero efectivo, en su propuesta de fútbol: recuperarla en el menor tiempo posible y buscar a sus dos volantes para abrir y entrar a campo de Cantolao.

La velocidad, explosión, verticalidad y técnica de los dos fue un dolor de cabeza para los cuatro de atrás del ‘Delfín’. Además de la fuerza que brindaba Adrián Balboa y ‘Fede’ Rodríguez, quienes recibían los pases largos y la aguantaban para esperar que se sumen los dos extremos.

3. De otro partido

Conscientes de que Alianza iba a salir a buscar el partido, ya que jugaba de local y llegaba de caer la fecha pasada, Cantolao inició las acciones recogido y con una alineación cerrada. Pero, frente a este tipo de situaciones, un gol como el de Quevedo te cambia todo el planteamiento.

Kevin marcó un ‘golazo’, que fue más por su habilidad que por el trámite del partido, abrió más la cancha y obligó a Cantolao a salir a buscar el empate.

4. Incisivo e inspirado

Pero si el primer gol de Quevedo fue impresionante, el partido que se jugó fue bueno. El ‘grone’ estuvo incisivo en ataque, viendo siempre el arco rival, peleando con los defensas y moviéndose por todo el frente de ataque. Por eso, no sorprende que haya hecho tres buenos goles.

Quevedo respondió bien la confianza de Ricardo Gareca en la selección peruana y tener un jugador así inclina la balanza en un encuentro de fútbol. La precisión y actitud que tomó Kevin fue clave para que Alianza Lima logre un triunfo que se complicó sobre el final gracias a un penal de Cantolao. Pero, gracias a sus tres goles, se ganó.

5. Enfrió el partido

Tras el tercer gol, Alianza manejó mejor el encuentro y enfrió el ritmo para jugar con la desesperación de Cantolao, que intentó despertar con un penal. Los victorianos retrocedieron y esperaron al ‘Delfín’, que estaba más obligado a buscar el empate, lo que le dio más tranquilidad a los dirigidos por Bengoechea.

Los últimos minutos, Alianza supo controlar y salir solo en contragolpe para no correr riesgos atrás. El segundo descuento de Cantolao llegó de penal y puso el 3-2, pero los grones tenían todo tan calculado que no padecieron ni estuvieron cerca de dejar escapar el triunfo.