Alianza Lima vs. Cantolao: Las cinco claves del empate blanquiazul

Molestia íntima. Las caras largas de los grones reflejaron la molestia por no dormir en la punta. El empate por la mínima y el punto sacado en el Callao fue un tropiezo para Alianza Lima que erraron en el mano a mano y no supieron aprovechar la superioridad numérica. La defensa de Cantolao cerró bien sus líneas y no permitió que los grones se desplacen con comodidad. El juego brusco hizo lo suyo y cortó las jugadas en el medio campo. Mientras los blanquiazules lo buscaron, el Submarino amarillo dejaba correr los minutos, pues el resultado les favorece. Tan solo una jugada de peligro tuvo el Delfín que encontró bien a Butrón. Uno sonríe por el punto ganado y el otro lamenta la pérdida de dos vitales.

1. El hombre de más

A pesar que Cantolao jugó con un hombre menos casi todo el partido, los blanquiazules no supieron aprovecharlo y más que ganar un punto, perdieron dos. El Delfín replanteó tras la expulsión de Valencia e intentó cerrarle los circuitos a los grones que carecieron de ideas para romperle las redes a Nicosia. Alianza Lima no explotó la ventaja numérica y cayó en el ritmo del rival.

2. Dominio intrascendente

A pesar que Alianza Lima dominó, sobretodo en el complemento, no tuvo la contundencia para remontar y mandar a la lona al Delfín. Las opciones más claras de gol fue para el plantel de Bengoechea que por más indicaciones que dio, sus potrillos no sentenciaron el partido y se conformaron con la repartición de los puntos.

3. Falta de delantero

El mismo error de siempre. Si bien es cierto, Alianza Lima dominó y tuvo las más claras la falta de un delantero le sigue pasando factura a los grones. Quevedo y Cachito fue la dupla en ataque que mandó el profe; sin embargo no fue su noche. La falta de recambio adelante es el punto más débil de los victorianos.

4. Muralla amarilla

El objetivo de Cantolao fue obtener un resultado positivo y lo consiguió. No sumó de a tres, pero se quedó con uno. Con 10 en cancha esa misión era complicada, pero el técnico Esteves supo mover bien sus fichas y cambió el ataque por fortalecer su última línea. La muralla amarilla se tumbó a los blanquiazules.

5. Falta de ideas

A pesar que Alianza Lima fue superior, la falta de ideas y juego en colectivo se vio en ambos equipos. Los grones, si mostraron claridad en los partidos anteriores, el frío del Callao los nubló, no estuvieron finos en el traslado del balón y erraron pases clases. Mientras que el Delfín, con lo poco que mostró no le alcanzó.

