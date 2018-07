Alianza Lima vs. Cantolao EN VIVO: por el Torneo Apertura 2018

Es un encuentro que Alianza Lima debe ganar sí o sí para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. El equipo de Pablo Bengoechea se enfrenta a Cantolao EN VIVO por GolPerú, dirigido por Carlos Silvestri, este miércoles 1 de agosto desde las 8:00 pm en el Miguel Grau del Callao por la fecha 10 del Torneo Apertura.

POSIBLES ALINEACIONES:

Alianza Lima: Butrón; Villamarín, Godoy, Riojas, Duclós; Costa, Cruzado, Vílchez; Ramírez, Hohberg o Quevedo y Affonso.

Cantolao: Nicosia; Cabello, Contreras, Kambou, Valencia; Albarracín, Valencia; Takeuchi, Ramírez, Gonzáles y Pizarro.

Podría ser el partido donde debute un jugador en Alianza Lima. Mauricio Affonso tiene todo listo para vestirse de blanquiazul por primera vez y jugar sus primeros minutos en este Torneo Apertura. Es la nueva carta de gol que tiene Pablo Bengoechea y deberá dar la talla.

De otro lado, Alianza Lima no solo viene corrigiendo la parte táctica, para que no se repitan los errores del partido ante Melgar, sino también la parte psicológica pues Pablo Bengoechea no quiere que se repita la actitud mostrada en Arequipa, donde recién hasta el segundo tiempo se pudo corregir el estado anímico del equipo.

Por su parte, Cantolao sigue mostrándose como un cuadro irregular en el Torneo de verano y en la última fecha no pudo sumar de a 3, pues empataron 2 a 2 ante Sport Boys en la última jugada del partido. Al cuadro del 'Delfín' le faltan corregir detalles en defensa para poder sacar mejores resultados.

