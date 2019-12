El plantel de Binacional viajará hacia Lima al mediodía. Aproximadamente a las 15:00 horas estará en la capital. El segundo encuentro de la decisiva serie ante Alianza Lima empezará a las 15:30 horas en Matute y será transmitido por Gol Perú.

Desde el aeropuerto Jorge Chávez se trasladará hacia el hotel donde se alejará. Uno de los pedidos que habría hecho Roberto Mosquera es que el ‘Poderoso del Sur’ no tenga distracciones y la concentración sea máxima.

El día del partido, Binacional contará con su hinchada, pues la directiva blanquiazul le ha dado 1260 entradas para el domingo (oriente lateral norte). Se supo que junto al equipo, cientos de aficionados viajarán desde hoy a la capital.

Millán fue pieza clave en la ida del Alianza Lima vs. Binacional. (Foto: GEC)

Al igual que en la ida, el VAR podrá ser usado en el compromiso de vuelta entre Alianza Lima y Binacional. Será una herramienta de ayuda para validar o no de un gol, sancionar o no un penal, atribuir o no una tarjeta roja, y corregir un error de identificación de un amonestado.

