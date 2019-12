Donald Millán fue uno de los jugadores de Binacional que estuvo junto a Juan Pablo Vergara el día del fatal accidente que se llevó la vida del peruano, colombiano fue contactado por Fox Sports a días de la final de Liga 1 ante Alianza Lima y no pudo evitar seguir mostrarse golpeado por todo lo sucedido.

‘Es lo más fuerte que me ha tocado vivir en el fútbol. Lo he vivido en carne propia, es un compañero y un amigo. Llevábamos tres años juntos compartiendo equipo, concentrábamos juntos, nuestras familias son unidas... Da nostalgia, fuerza, enseña a valorar. Toca llenarse de valor y resignación. Juanpi ya no está y saliendo campeones podemos cumplir la promesa a él, que él quería hacerlo y ganar, llenar de orgullo a su familia, a sus hijos’, declaró Millán a Fox Sports.

Universitario presenta en redes a Iván Santillán: “¡Bienvenido al más grande!” [FOTO]

‘Ha sido realmente difícil, trato de ser fuerte pero es inevitable no pensar en lo que ha pasado. Una lástima que le haya pasado a él, teníamos muchos sueños y planes juntos y no sé ahora. Tengo muchos dolores en el cuerpo. Mi idea es jugar porque es una final, y el ambiente es lindo, y Juanpi es una motivación. Si el cuerpo me da lo haré. La decisión fue grupal, quisimos jugar y estas cosas te hunden o te motivan y eso se va a ver el día del partido’, agregó el jugador que será titular en el Alianza Lima vs. Binacional.

Alianza Lima y Binacional juegan la primera final de liga 1 este domingo 8 de diciembre desde las 15:00 horas en Juliaca. La vuelta se realizará 7 días después en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Más información en El Bocón.pe:

Edison Flores | Comentaristas mexicanos enloquecen con el Orejas y lo comparan con Cubillas y Uribe en plena transmisión [VIDEO]

La reacción de Juan Manuel Vargas tras ser consultado sobre el ‘ampay’ de Magaly TV a Pedro Gallese [VIDEO]

Fichajes | Real Madrid: Paul Pogba vinculado a la ‘Casa blanca’ por medio francés