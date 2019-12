¿Los árbitros en el Perú estaban capacitados para utilizar el VAR en la final de la Liga 1? Esa es la pregunta que todos se han hecho tras el Alianza Lima vs. Binacional disputado en Juliaca y que ha traído un sinnúmero de cuestionamientos y pocas respuestas. Pero un audio de Diego Haro en noviembre pasado, dejaría mal parada la posición de los encargados de la implementación de este sistema en el torneo nacional.

Movistar Deportes, en el programa #ModoSele hizo público el audio de una entrevista que le hizo Bruno Cabala al árbitro FIFA Diego Haro el pasado 12 de noviembre, según informaron en el programa, donde cuenta, al detalle, cuál es el proceso para implementar el VAR en un campeonato nacional y donde deja una contundente frase: “Esto es imposible para la final de la Liga 1 para este año”.

Estas fueron las declaraciones de Diego Haro sobre el VAR

“Primero tienes que mandar pedido a IFAB, mediante FIFA, para que IFAB venga a Perú y te muestre el protocolo que hay que seguir. Son aproximadamente entre 6 meses u 8 meses de preparación constante a árbitros tanto a FIFA como de Primera. Luego, antes de culminar el curso, se hace un pequeño torneo con categorías inferiores, puede ser sub 15, sub 17, sub 18 o sub 20, en la sede donde se pueda acoger, puede ser Videna o algún otro club, para que esté la cabina de VAR y una vez aprobado todo, que los árbitros hayamos participado, tenido minutos en cabina, desde ahí se le da la licencia al país, en este caso a la Federación Peruana, para que tenga el VAR establecido en su campeonato y esto tiene que regir no solo para un partido sino para todo el campeonato en sí”.

“Esto es imposible para la final de la Liga 1 para este año. Creo que sí podemos empezar desde el próximo año con la apertura del protocolo para todos nosotros y en este caso, mi persona, tanto Víctor Hugo Carrillo, Johnny Bossio y Víctor Ráez que ya estuvimos en cursos VAR, me olvidaba de Michael Espinoza, ya tenemos un plus extra. Se puede decir que tenemos cinco pasos adelante del resto de nuestros compañeros y tenemos que tenerlo todos, todos, todos, todos, debemos tener en claro lo que significa estar en cabina y manejar el VAR”.

“Con esto se puede acabar algunas sanciones erroneas que podamos tener nosotros como árbitros, porque los árbitros estamos para hacer justicia, pero muchas más creo que podría haber con el VAR”.