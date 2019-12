Alianza Lima vs. Binacional | Daniela Darcourt pondrá la cuota de salsa en Matute

Alianza Lima utilizó sus redes sociales para anunciar que Daniela Darcourt será la encargada de ofrecer el show musical en la final contra Binacional. La cantante salsera es hincha confesa del club, por ello ni bien fue confirmada subió un video para transmitir su felicidad con sus seguidores.

‘Este domingo toda mi gente aliancista y yo tenemos una cita porque estaré en la gran final en el estadio Matute con todos ustedes alentando y rezando para llegar al objetivo que es campeonar en esta gran final. Así que a todos mis seguidores, fieles fanáticos e hinchas de Alianza Lima como yo los invitó para que no falten’, dice la salsera en el video que cargaron enla cuenta de Alianza Lima.

🎉La cantante Daniela Darcourt también estará presente este domingo en la previa de la final ante @BinacionalFC en Matute.🎊#AlianzaCorazón💙 pic.twitter.com/ZP9FFuIMkJ — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 14, 2019

El Alianza Lima vs. Binacional empezará a las 15:30 horas en Matute y será transmitido por Gol Perú. Al igual que en la ida, el VAR podrá ser usado en el compromiso de vuelta, será una herramienta de ayuda para validar o no de un gol, sancionar o no un penal, atribuir o no una tarjeta roja, y corregir un error de identificación de un amonestado.

Alianza Lima podría empezar ante Binacional con una línea de cuatro o con línea de tres y luego cambiarla, algo que ya ha sucedido en compromisos anteriores, cuando la situación apremiaba y se tenía que marcar goles.

