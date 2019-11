Alianza Lima vs. Alianza Universidad: conoce más de Kluiverth Aguilar, el potrillo de 16 años que hoy podría debutar

Sin lugar a dudas, uno de los jugadores de mayor proyección en Alianza Lima es Kluiverth Aguilar. El lateral derecho de 16 años es una de las alternativas que maneja Pablo Bengoechea para el choque ante Alianza Universidad de Huanuco. De darse su debut esta noche, podría igualar a Cesar Cueto y Sergio Peña, quienes también debutaron con dieciséis años.

Los hinchas blanquiazules se muestran muy optimistas y entusiasmados con el ex jugador de la selección Sub 17 y por el cual grandes clubes de Europa lo siguen de cerca después del gran rendimiento que mostró en el Sudamericano Sub 17 de Perú.

Entre el colegio y primera división

Aún no termina el colegio, sin embargo, ya tiene contrato profesional con Alianza Lima. Kluiverth pasa sus días entre los entrenamientos en Matute y horas de clase en el colegio Corazón de Jesus. Él siempre trata de distribuir bien su tiempo entre los estudios y el fútbol. Es un buen estudiante y muy querido por sus compañeros.

Sus inicios y la blanquirroja

Se formó en las divisiones de menores del club Regatas Lima. En búsqueda de mostrarse, salió a prestamo al club Sporting Cristal. En tienda rimense fue unas de las principales figuras de la Copa Federación con la categoría 2002.

Sus destacadas actuaciones con los celestes lo llevaron a ser convocado a la selección peruana Sub 17. Formó parte de casi todo el proceso previo al Sudamericano Sub 17. Pese a ser uno de los jugadores más jóvenes del equipo, se volvió titular indiscutible para los dirigidos por Carlos Silvestri.

En el Sudamericano Sub 17 jugó lo nueve partidos de la blanquirroja completando los noventa minutos en todos los partidos.

Video GBG Uruguay

¿Futuro Europeo?

Fue en el torneo juvenil disputado en nuestro país donde llamó la atención de un gran número de equipos europeos. Los scouts que llegaron hasta el estadio Olímpico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, anotaron el nombre de Kluiverth Aguilar.

En las últimas horas se hablo de que el Manchester City ya tendría todo cerrado con el futbolista. Sin embargo, aún no hay nada oficial. Según El Bocón, el club Benfica sería otro de los clubes que le hacen el seguimiento al lateral blanquiazul.