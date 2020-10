Alianza Lima vive un momento más que complicado. Los íntimos suman 18 unidades en el torneo local y se encuentran a 17 puntos del líder Universitario de Deportes. En la Copa Libertadores tampoco les ha ido nada bien. Son últimos en su grupo. Ante ello, Víctor Marulanda, director deportivo del club, asumió la responsabilidad por el mal año deportivo, se refirió a lo que resta del certamen y a lo que pueda suceder en 2021.

En diálogo con Las Voces del Fútbol, el directivo íntimo reflexionó sobre el presente de Alianza Lima. Asimismo, se pronunció sobre su continuidad en el cargo y el compromiso que tiene con el mismo.

“Hay unos cuestionamientos que, a nivel de clubes, nos estamos haciendo. Hay muchas cosas por cambiar ahora y tenemos que gestionarlas bien (...). Yo soy el mayor responsable de esto. Ahora lo importante es pensar en los partidos que vienen para cambiar nuestra imagen deportiva con resultados”, afirmó.

Luego indicó: “A fin de año habrá evaluaciones pero quiero continuar. No saco al C.T y siento que el F. Blanquiazul quiere seguir conmigo. No pasa nada malo con Mario Salas (...). Yo tengo contrato por más tiempo y me quiero quedar en Alianza. Hay un dolor y quiero revertir esta situación. Somos nosotros el pecho y cara del club”.

Por otro lado, el directivo colombiano afirmó que se encuentran en deuda con la institución: “Debemos números, debemos valores, debemos resultados. Queda todo un tramo por revertir y vamos a intentar voltear esta situación (...). Mañana tenemos una final y vamos por los 3 puntos. Tenemos que disputarla con coraje y corazón y por la situación que vivimos, en Alianza vivimos el día a día”.