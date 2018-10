​La respuesta del árbitro al que Leao Butrón llamó "malcriado"

Tras el triunfo de Alianza Lima ante UTC con un 1-0, el arquero Leao Butrón desató su furia contra el árbitro del encuentro Joel Alarcón.

"Debería estar contento por el triunfo de mi equipo, pero estoy muy apenado por Joel Alarcón porque es un malcriado. Yo le he hablado con respeto todo el partido y él nos ha dicho todo lo que a él le ha dado la gana... me da mucha pena por él porque yo lo conozco", declaró Leao Butrón para Gol Perú al término del partido.

RESPUESTA DEL ÁRBITRO

Tras esto, Joel Alarcón tuvo un enlace telefónico con DirecTV donde respondió por qué Leao Butrón tuvo la reacción de molestia: "Yo me imagino por el tema de la amarilla, por el hecho de retardar la reanudación", expresó.

¿Qué le dijo? El juez Alarcón respondió así: "Uno en el partido dice muchas cosas y habla, pero no necesariamente uno falta el respeto, uno puede ser duro muchas veces pero no falta el respeto, de repente lo tomó a mal o no sé, pero yo faltarle el respeto no".

Aquí las declaraciones de Joel Alarcón