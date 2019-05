Alianza Lima: Universitario respondió ante posibilidad de contratar a Pablo Bengoechea

Luego de que el futuro de Nicolás Córdova en Universitario, no esté seguro para el resto de la temporada, empezaron a salir una serie de candidatos que podrían reemplazarlo y el más cuestionado fue el de Pablo Bengoechea, que como todos saben, tuvo su pasado en Alianza Lima.

Y es que el estratega uruguayo había tenido algunas conversaciones con la directiva crema, sin embargo, el administrador temporal del club, Carlos Moreno, se encargó de esclarecer todo lo que había sucedido en la última semana.

Moreno agregó que el CV de Bengoechea nunca llegó a las oficinas del club de Ate y que incluso no están pensando en cambiar de técnico por los malos resultados -por lo menos ahora- la permanencia de Nicolás Córdova se mantendrá.

"Creemos firmemente que no podemos estar cambiando de técnico cada tres malos resultado. Tomar una decisión sobre el cambio de un comando técnico no puede ser una decisión apresurada. Faltando tres fechas para el final del Apertura no creo que sea un buen momento para tomar una decisión de ese tipo", contó Moreno.

Finalmente, los jugadores y la directiva del elenco merengue reafirmaron su compromiso de respaldar a Nicolás Córdova. "Es un tema delicado, pero hay que dejar claro que el profesor trabaja bien", culminó.

