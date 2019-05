​Tres técnicos peruanos describen el perfil del nuevo DT de Alianza Lima

Tres técnicos peruanos describen el perfil del nuevo estratega que debería llegar al club Alianza Lima. Wilmar Valencia, Francisco Melgar y Freddy García resaltaron las diferentes características que debería tener el nuevo timonel del cuadro 'blanquiazul'.

Francisco 'Churre' Melgar

'Alianza debería volver a sus orígenes, que con Bengoechea perdió. No volver a tirársela a (Mauricio) Affonso y ver que pasa arriba. Alianza sí tiene equipo para jugar bien y ganar. Creo que debe contratar a otro delantero más de jerarquía y un central. Bengoechea tenía para jugar mejor, pero campeonó. Si no hubiera estado Leao (Butrón) creo que no campeonaba. A veces pasa eso. A la hinchada lo único que le interesa es ganar'.

Wilmar 'Bam Bam' Valencia

'Si quieren contratar a un técnico nacional como Franco Navarro, se tendrá que ver, y si quieren contratar a un técnico como el 'Pep' Guardiola, también se tendrá que analizar qué desean proyectar. No se trata de tener un buen plantel, se trata de tener un buen equipo: contraataque , jugadores rápidos para el desplazamiento a través de elaboración con jugadores de buen pie. Luego puedes buscar al técnico que encaje en esa propuesta y que maneje un plantel de 30 jugadores'.

Freddy 'Petróleo' García

'La salida de Miguel Ángel para nadie era un secreto. Si hablamos de un trabajo a largo plazo, siempre tiene que haber una etapa de transición, un DT que priorice la disciplina y el sacrificio. A mí, siempre me han relacionado con el fútbol paraguayo, uruguayo, ese es el que me gusta. Me gusta el juego vertical, no alimentó mucho el de atrás hay que salir jugando, solo cuando el juego lo amerita. Me inclino más por el juego de Bengoechea, que ha tenido éxito'.





