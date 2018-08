Tomás Costa: "Kevin Quevedo estuvo 3 días sin hablar tras la expulsión"

Tomás Costa es uno de los jugadores más experimentados en el plantel de Alianza Lima. Como bien se sabe, una de las labores de los experimentados en cada club, es guiar a los más jóvenes y eso es lo que realiza el argentino con Kevin Quevedo, un jugador que ha pasado por diversas situaciones complicadas este año y que ante Universitario de Deportes sufrió una expulsión que lo ha mantenido al margen de Alianza Lima.

"Con Kevin tengo más relación. Tiene un potencial terrible, tiene que ir de a pocos. Lo del clásico me siento culpable por no haber hablado antes de él. Creo que pudo reaccionar de esa forma. Tuvo dos o tres días sin hablar, después se le pasó y ya. Él tiene que ser regular", dijo Tomás Costa en GolPerú.

"Converso mucho con los chicos, tengo una relación muy cercana porque es muy necesario. Me interesa mucho conocerlos y ayudarlos. Me pueden contar cualquier cosa o los puedo sacar de alguna duda. Por ejemplo me imagino el penal del clásico, lo cometí y si me hubiera puesto a llorar o hubiera tirado las cosas, proyectaría una mala imagen para ellos", añadió el volante argentino de 33 años.

Desde aquella expulsión, Pablo Bengoechea ha preferido no contar con Kevin Quevedo, quien era uno de sus cambios habituales para romper líneas y generar desequilibrio.

LEE ADEMÁS