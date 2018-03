Alianza Lima: Tomás Costa confía en recuperar el paso

Luego de pasar algunos días en Uruguay junto a su familia, Pablo Bengoechea se reincorporará mañana a los entrenamientos de Alianza Lima, con el objetivo de cambiar el panorama del equipo.

Confía en el plantel

La idea es que a partir del martes Alianza Lima empiece a trabajar en la culminación de las jugadas de peligro que genera, para ser más contundentes y poder marcar diferencia no solo en el juego, sino también en el resultado.

El objetivo de Alianza Lima es conseguir los tres puntos ante Ayacucho FC el viernes, pero el principal anhelo es seguir dando la hora a nivel internacional. El resultado ante Boca Juniors en la primera fecha de la Copa hizo ilusionar a los aliancistas, quienes han tenido un bajón en su juego, pero confían en recuperarse durante los próximos días.

'La Copa es otra clase de torneo. Ante Boca, competimos y mostramos un buen nivel, el cual no hemos podido reeditar en el plano local, sobre todo en casa. No estamos mal, pero los resultados no nos han acompañado; por lo que debemos encontrar la senda del triunfo otra vez. El partido contra Palmeiras puede ser el punto de partida para la recuperación y dejar en claro que podemos ser un equipo que da pelea tanto en el plano local como en el internacional', dijo el mediocampista Tomás Costa.