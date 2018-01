Alianza Lima: Tomás Costa ya tiene fecha de llegada a Lima

Para el mediocampo. Tomás Costa llegó a un acuerdo con Alianza Lima y tendrá la responsabilidad de poner la marca y el fútbol en la medular grone. Argentino pisará suelo limeño el miércoles, esperan que se posicione en la medular y sea el encargado de poner el primer pase preciso, para que empiecen las jugadas de peligro.

Llega para poner el fútbol

Escribe: Rafael Saaz

A pesar de que no juega en la misma posición, Tomás Costa tendrá la tarea de hacer olvidar a Luis Aguiar, quien dejó una huella difícil de borrar en Alianza Lima. Se convertirá en el primer refuerzo foráneo del conjunto grone y se aguarda que lleguen dos más, que han sido recomendados por Pablo Bengoechea y están siendo analizados por el Comité de fútbol.

Pero el mediocampista no será el único que arribe a Matute en los próximos días, pues se aguarda que José Guidino, Mario Velarde y Janio Posito puedan llegar a firmar sus respectivos contratos y ser, por fin, oficializados en Alianza Lima. El tiempo pasa y las renovaciones no llegan a buen puerto. Hoy, el Comité de fútbol retomará las conversaciones con los jugadores que aún no han renovado.

Así juega el refuerzo de Alianza Lima

Esta semana será vital en Alianza Lima para que el plantel se complete, pues el 5 de enero todos están citados en Matute para el comienzo de la pretemporada que se realizará en Chincha y en Lima.