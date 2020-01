Alianza Lima | Steven Rivadeneyra reveló que le gustaría aprender los secretos de Leao Butrón

Steven Rivadeneyra reveló que le gustaría aprender los secretos de Leao Butrón, el portero es el principal candidato para cubrir la plaza dejada por Gallese en Alianza Lima, de no mediar ningún inconveniente en los próximas días será oficialmente ‘blanquiazul’.

‘Leao Butron es un arquero muy profesional, me gusta cómo se para debajo de los tres palos, la voz de mando. Me gusta muchísimo. Lo he seguido en selección, en San Martín, en Alianza Atlético de Sullana y Melgar. Siempre he visto su progreso’, aseguró Rivadeneyra en una entrevista con Líbero.

El poder aprender de un arquero experimentado como Leao Butrón es lo que también motiva a Rivadeneyra de llegar a Alianza Lima, quien además de estar e uno de los grandes del país podría aprender algunas ‘mañas’ bajo los tres palos.

‘Quién sabe. El destino es incierto y en cualquier momento se puede dar como quizá no. Cuando me vinieron con la propuesta el año pasado fue lo primero que pensé, y me gustaría porque es un arquero del cual aprendes mucho’, agregó Rivadeneyra.

