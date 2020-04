Luego de pasar por varios equipos, cuatro para ser exactos y de un amago de fichaje por Binacional, Steven Rivadeneyra, pudo llegar a Alianza Lima, club con el que simpatiza su familia y en que tapa Leao Butrón, su referente en el arco.

A pesar del año atípico que estamos viviendo, Rivadeneyra, sueña con cumplir sus objetivos con el conjunto ‘grone’.

¿Cómo estás pasando estos días de cuarentena?

Estamos un momento complicado, porque estamos alejados de todo, de muchas cosas que teníamos y que en meses anteriores las hacíamos con total normalidad y ahora solo queda estar en casa y lo único que se pude hacer es levantarte y caminar del cuarto a la cocina y a la sala.

¿Qué tanto los exige el nuevo comando técnico y cómo haces para realizar los trabajos de arquero?

Es totalmente distinto. Tú sabes que el arquero se tira, tiene su propio espacio. Los trabajos del ‘profe’ Osvaldo Alegría son progresivos, siempre los primeros días son fuertes y luego la carga va bajando. En el trabajo de arquero nos comunicamos con el preparador de arqueros que es Javier Rodrìguez, quien nos manda videos para nosotros poder hacerlos, trabajos específicos con las herramientas que tenemos en casa, con eso nos acoplamos para mantenernos en forma.

¿Y cómo es la relación con el nuevo preparador de arqueros?

Muy bien, tenemos bastante comunicación. A veces tenemos reuniones grupales en la que nos indica algunas cosas y resuelve algunas dudas con respecto a los trabajos. Y entre nosotros los arqueros nos bromeamos y nos preguntamos cómo está la familia, tenemos muy buena relación entre todos.

¿Cómo han tomado la llegada de Mario Salas, de quien todos dan buenas referencias?

Sí. Todos sabemos la ilusión que tenemos con el ‘profe’. Ha hablado con nosotros y nos ha hecho saber el compromiso que tiene y que debemos tener con la institución, tenemos bien claro ese mensaje y lo único que nos faltaría es encontrarnos físicamente y ponernos a trabajar, para adaptarnos a su idea y competir.

¿Cuánto se extraña trabajar y estar bajo los tres palos?

La verdad se extraña muchísimo interactuar con los compañeros. Estoy seguro que todos te van a decir lo mismo, el ambiente futbolístico es un ambiente pícaro, porque tú vas a los entrenamientos y te ‘matas’ de risa y eso se extraña. Se extraña compartir con los compañeros, contar nuestras vivencias, estar con la pelota. Yo particularmente extraño muchísimo los trabajos de arquero, poder saltar, ‘volar’, atajar un tiro importante. Solo queda tener paciencia y esperar el momento oportuno para retomarlo.

¿Qué fue lo que más te sorprendió de Alianza cuando llegaste?

Lo que me llamó la atención del club es lo ordenado que es, tanto en lo futbolístico, en sus herramientas, como se maneja con el tema de la prensa, eso me llamó mucho la atención. Y otra cosa que me marcó es el hincha, que sigue mucho a Alianza. Cuando estamos en Lima la algarabía es total y lo mismo pasa en provincias. Aparte de que Alianza económicamente está bien y eso hace que el jugador se sienta como un profesional total y pueda cumplir con su trabajo sin ninguna restricción.

¿Cómo explicas este mal comienzo de año para Alianza?

Básicamente fue factor suerte, por ahí las cosas no salieron como uno lo esperaba, los resultados no se dieron, porque la verdad teniendo el plantel que tenemos, se esperaban mejores resultados, pero todavía estamos a tiempo para revertir esta situación, con un técnico que conoce el medio y que ya salió campeón. Estamos a la disposición de lo que él decida en el campo y hacer las cosas bien.

¿Cuál es tu objetivo en el arco aliancista?

Mi objetivo es tener la mayor cantidad de minutos. Sé que es un año difícil, por la coyuntura que se vive y porque tengo un gran arquero delante, por lo que tengo que batallar bastante. Pero lo importante es estar bien y cuando se dé la oportunidad aprovecharla y con mis actuaciones darle alegrías a la gente blanquiazul y ganarme su cariño.

¿Qué te genera compartir junto a Leao Butrón, quien es uno de tus referentes en el arco?

Me genera mucha emoción y aprendo mucho de él. Hoy en día somos compañeros en una institución en la que cada uno va a dar lo menor de si para poder tapa y lo más importa para mí es aprender de él.

¿Cómo tomas el hecho que quiera aplazar un año más su retiro?

Lo tomó tranquilo, porque él va a tomar la mejor decisión para su retiro. Estamos para trabajar, para competir y ya el verá qué decisión tomar.

Aparte de Leao, ¿a quien más has seguido en tu carrera?

A Diego Penny, por la talla, porque se asemeja con mi talla. Seguía a ‘Pipa’ Carranza y a Erick Delgado, arqueros con los que me ha tocado compartir y he aprendido. También de Julio Aliaga, Juan Goyoneche, Ricardo Farro, de todos he sacado algunas cosas que me han ayudado en mi carrera. De ‘Pipa’ Carranza me quedó el salir rápido, lo copié mucho, absorbí mucho todas esas cosas.

¿Y del extranjero?

Siempre me ha gustado Iker Casillas. También Marc-André ter Stegen y Manuel Neuer, que son arqueros modernos. Otro que sigo mucho es a Hugo Lloris, que tiene mucha ubicación y también me gusta Kasper Schmeichel. Trato de verlos para yo absorber todo lo que ellos hacen para ser un mejor arquero.

Si te toca salir al extranjero, ¿te gustaría ir a una líga en especial?

Me gustaría en Sudamerica irme a México o Brasil, que son ligas que sirven como trampolín para llegar a Europa. Pero el sueño y espero cumplir, aunque uno no sabe qué es lo que pueda pasar, es poder atajar en Inglaterra o España, que son ligas que me gustan mucho.

¿Qué te parece el fichaje de Kluiverth Aguilar al Manchester City?

Lo hemos felicitado por WhatsApp. Estamos contento por su llegada a una liga tan importante como la inglesa, donde va a crecer como futbolista. Esperemos que no regrese, que continúe por allá y que se haga un nombre, que es lo más importante. La competencia y la lucha es dura, pero tiene la capacidad para establecerse en el City.

¿Cómo tomas la posibilidad de que el fútbol pueda regresar en julio?

Si el vuelve cuanto antes mejor para nosotros y para la gente, para que se pueda distraer. Si se toma las medidas necesarias debería volver. Sé que algunas ligas ya empiezan en mayo, pero seria un ejemplo para que los directivos tomen las medidas y el deporte rey pueda volver.

¿Qué te parece que se juegue todo el torneo en Lima?

Obviamente que todo es una logística para los clubes de provincia trasladar todo a Lima, pero en este caso se tendría que poner de acuerdo con la FPF, para que esta medida pueda favorecerlos y se puedan desarrollar de manera adecuada.

Eso les daría la oportunidad de tener continuidad y mostrarse, sobre todo para llegar a la selección peruana

No solo eso, si no también poder hacer lo que más nos gusta, volver a jugar. Sabemos que es un año atípico por el coronavirus y lo importante es poder salir de esto y hacer las cosas bien.

Sientes que llegar a la selección peruana es un tema pendiente para ti

Si, es algo que lo tengo ahí y estoy seguro que en algún momento lo cumpliré. Solo queda trabajar con calma y seguir trabajando para llegar.

Un mensaje para la gente en este momento que estamos pasando

El peruano ha pasado por muchas circunstancias difíciles y esta no es la excepción. Solo queda acatar las ordenes que da el Gobierno y pronto regresará el fútbol que tanto queremos y tanto extrañamos.