Alianza Lima | Steven Rivadeneyra habló sobre su posible fichaje al club 'blanquiazul' en el 2020

Steven Rivadeneyra, actual portero de Deportivo Municipal, sonó fuerte en tienda 'blanquiazul' a finales de 2018, sin embargo, serían Pedro Gallese e Ítalo Espinoza los goleros que finalmente arribarían a Alianza Lima. Eso sí, no se descarta una posible llegada en la próxima temporada, pues Pedro Gallese volvería al fútbol mexicano.

"Yo soy hincha del equipo en el que juego. Siempre me entrego al máximo, me identifico con la institución. Pero mis padres, mis tíos y toda mi familia es de Alianza. Ellos estarían saltando en un pie si es que se da esa linda chance de llegar a Alianza", afirmó Steven Rivadeneyra a Depor.

De otro lado, el portero 'Edil' indicó que tiene como referente a Leao Butrón, portero que a sus 41 años sigue sorprendiendo en la portería de Alianza Lima: "Desde niño siempre he seguido los partidos de Leao Butrón. En el caso de compartir equipo, me gustaría aprender de él. Me gusta su profesionalismo. A la edad que tiene sigue vigente, tapando a todo nivel", continuó.

A sus 24 años, Steven Rivadeneyra vive su temporada con mayor regularidad, pues suma 24 encuentros disputados en la Liga 1 2019 y está a solo 6 duelos de superar su marca del 2018, cuando disputó un total de 29 partidos.

También puedes leer

Liga 1 | Alianza Lima es el equipo más caro del Perú: así marcha el ránking con Universitario y Sporting Cristal

Universitario de Deportes | Los cambios obligados para vencer a Sport Huancayo y ser el único líder de la Liga 1

Sporting Cristal | Ernesto Arakaki: "Hay muchos que besan el escudo y después le roban a su club"