Pedro Gallese se mantendrá como titular en la portería de Alianza Lima para la primera semifinal de Liga 1 ante Sporting Cristal. El técnico Pablo Bengoechea blindó a su arquero tras protagonizar un bochornoso acto de supuesta infidelidad, según el programa Magaly TV la firme.

“Pedro Gallese atajará ante los celestes”, informó el periodista Franco Lostanau durante la emisión del noticiero matutino en la reconocida cadena deportiva ESPN.

Ángel Comizzo no seguirá en Universitario de Deportes, según periodista de Fox Sports | FOTO

Alianza Lima - Sporting Cristal | “Pedro Gallese atajará ante los celestes”, informa periodista de ESPN [FOTO]

Alianza Lima se enfrenta a Sporting Cristal en la primera semifinal y una de las dudas en el esquema titular era la presencia de Gallese, pero ya quedó confirmado que Bengoechea le renovará la confianza a pesar de tener problemas personales.

‘Hay muchos futbolistas que juegan con problemas y ustedes no se enteran. Problemas en los matrimonios, con los hermanos, con los hijos… hay durante todo el año. A veces es mediático y a veces no. Sí nos enteramos, lo hablamos del portón para adentro y yo no soy nadie para juzgar a nadie. Soy el técnico de Alianza Lima y analizo lo deportivo y si hay cosas que perjudican a todo el grupo intentamos solucionarlo. El problema es mediático, no lo juzgo’, comentó Bengoechea sobre Gallese en conferencia de prensa.

También te puede interesar