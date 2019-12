Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan por la primera semifinal de la Liga 1 Movistar. El partido se juega este 1 de diciembre desde las 15:30 horas en Matute. Las 31 mil entradas vendidas fueron agotadas en cuestión de horas y el estadio íntimo lucirá lleno. Sigue el partido en vivo y en directo por El Bocón.

Alianza Lima llega luego de un gran triunfo por 2-3 ante Unión Comercio que le dio el título del Torneo Clausura, mientras que Sporting Cristal cayó goleado por 4-1 ante Binacional. Ambos partidos fueron por la última fecha del Clausura.

El plan de Pablo Bengoechea

En los primeros días de la semana, el comando técnico de Alianza Lima dispuso que la primera línea de volantes sea mixta; es decir, con un jugador neto de recuperación y otro que haga la doble función: quitar y crear.

No obstante, conforme pasaron los las horas y los días, y teniendo en cuenta el poderío ofensivo de Sporting Cristal, el CT íntimo se decidió finalmente por colocar dos hombres netamente de marca. Los elegidos,en ese sentido, fueron Aldair Fuentes y Wilder Cartagena, quien se metió al once por Luis Ramírez. La decisión de colocar dos ‘perros de presa’ es mermar las embestidas de los atacantes celestes. No es novedad que los rimenses tienen una ofensiva de temer. Bueno, serán detenidos.

Adrián Balboa, una de las cartas de gol de Pablo Bengoechea habló en la previa del partido: "Va a ser un partido muy parejo, donde los dos equipos van a salir a ganar. En el primer partido, por más que saques diferencias de goles, no va a ser tan importante como el segundo”.

El tridente de Manuel Barreto

Sporting Cristal quiere repetir lo sucedido el año pasado en la final y pasarle por encima a Alianza Lima en Matute, ya que esta vez sí contarán los goles anotados. Por eso, el director técnico Manuel Barreto definió su once titular con un tridente demoledor: Christian Ortiz, Cristian Palacios y Christofer Gonzales.

Los tres estarán desde el inicio esta tarde con el único objetivo de inflar las redes de la portería protegida por Gallese. Con ellos en el campo, el arquero de los ‘grones’ tendrá que preocuparse no solo en las jugadas elaboradas, sino también en el tiro de larga distancia y la pelota detenida, dos de sus armas.

Cristian Palacios abre el marcador en Arequipa

La ‘Muñeca’ sabe bien que el lado más débil de los íntimos es su defensa y por eso mandará al ataque a dos volantes rápidos y con mucho ida y vuelta, para que le ganen las espaldas a los laterales ‘grones’. Además, durante su último día de entrenamiento, trabajo en ataques en bloque, ya que Távara (seis goles) y Calcaterra (cuatro tantos) saben pisar el área rival y acompañarán a los tres atacantes arriba.

