Alianza Lima sobre la 'llegada' de Claudio Pizarro: "Hay muchas posibilidades, esta semana es crucial"

El gran retorno. Van pasando los días y Alianza Lima sigue evaluando las posibilidades de contratar a Claudio Pizarro para el Torneo Clausura, pues el 'Bombardero de los Andes' podría confirmar si regreso al club de sus amores en la siguiente semana.

Pues así lo confirmó uno de los miembros del Comité Consultivo del conjunto 'blanquiazul', Cesar Torres, quien afirmó que en las oficinas de Matute hay altas posibilidades de que se contrate a Claudio Pizarro para el segundo torneo del 2019.

"Estamos esperando una respuesta, hay muchas posibilidades. Si el Werder Bremen le lanza una oferta, ya no hay posibilidad de que vuelva a Alianza Lima, pero la idea es que no le ofrezca nada", comentó el directivo en Exitosa Deportes. Asimismo, agregó que esta semana -pasada la quincena de mayo- es crucial para definir el futuro del ídolo peruano.

LEE TAMBIÉN: Selección peruana: ¿Cómo están los delanteros de la 'bicolor' a 30 días de la Copa América? | FOTOS

LEE TAMBIÉN: Alianza Lima: Carlos Lobatón no cree que Claudio Pizarro vuelva a jugar en Perú con los 'blanquiazules'

"No puedo revelar muchas cosas, pero pienso que esta semana que viene es muy crucial", aseguró. Por otro lado, Torres no desaprovechó la oportunidad y elogió al atacante, pues mencionó que es un jugador que quiere mucho al club. "Si vuelve, no va a venir por un año, sino por cuatro o cinco meses que será tiempo suficiente para jugar el Clausura", apuntó.

Finalmente, Torres se refirió al tema del director técnico en Alianza Lima tras la renuncia de Miguel Ángel Russo. "Pensamos en repotenciar varias líneas pero pimero es el técnico y en eso estamos. Es probable que vaya a Buenos Aires, hay una terna y no puedo revelar muchas cosas", culminó.

MÁS NOTICIAS EN OTROS MEDIOS

Alfonso García Miró habló sobre el rival de Sporting Cristal en la Copa Sudamericana

¡Revolución azteca! Martino presentó lista preliminar para Copa de Oro con grandes ausencias