Alianza Lima se pronunció sobre supuesta llegada de Reimond Manco

El Gerente de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, descartó la llegada de Reimond Manco, actual jugador de Unión Comercio, a Alianza Lima. Como se sabe, el jugador del 'Poderoso' estuvo de para más de un mes por temas personales, pero ya se reincorporó a su equipo que este fin de semana enfrenta a Sport Boys.

Además, Zevallos habló sobre la posibilidad de fichar a Beto da Silva y a José Manzaneda. "Manzaneda es un jugador de selección y eso siempre es atractivo. Sobre Manco puedo decir que no está en los planes del club", indicó.

Con referencia al exjugador de Sporting Cristal, Beto da Silva, Gustavo Zevallos señaló que conversó con él y que hay una buena relación. Además, reveló que el jugador le confesó que el único que lo ha contactado es Alianza Lima.

"En su momento hemos hablado, tengo una relación de muchos años con él. Él no tiene compromiso con nadie, me dijo: 'No me ha llamado nadie más que ustedes y si tomo la decisión de regresar al Perú el único club que se ha interesado son ustedes'. Él quiere continuar su carrera en el extranjero, así que estamos a la espera", manifestó.

LEE, ADEMÁS: