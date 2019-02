Alianza Lima se pronunció sobre la creación del 'bus aliancista'

El gerente de marketing de Alianza Lima, Benjamin Romero, habló sobre la posibilidad de la creación de un 'bus aliancista', que sería utilizado como transporte desde distintos puntos de concentración para beneficio del hincha blanquiazul. Sin embargo, esto todavía es un proyecto que no está confirmado al 100%.

"Lo menciono pero no me comprometo, es un proyecto y aun hay muchas cosas por hacer. Se buscarán rutas blanquiazules, para que el hincha vaya y regrese desde ciertos puntos estratégicos. Estamos trabajando en conjunto con la Asociación Blanquiazul. No es fácil, pero haremos lo posible", indicó el gerente de marketing del club para El Comercio.

Al parecer, se vienen tiempos de importantes novedades para los hinchas de Alianza Lima. De momento, van respondiendo con la compra de los abonos, habiendo superado la venta del 2018 y por ahora ya van más de 3 mil abonos vendidos. Además, se espera un gran marco de público para el debut en la Liga 1 frente a Sport Boys y ya son más de 18 mil las entradas vendidas de las 30 500 puestas a la venta.

