Alianza Lima se pronuncia sobre la continuidad de Miguel Ángel Russo

¿Se queda o se va? Los últimos resultados en Alianza Lima hacían pensar que Miguel Ángel Russo podría no seguir al frente del conjunto blanquiazul. Sin embargo, el gerente deportivo del club, Gustavos Zevallos aseguró que el técnico argentino seguirá al mando del equipo y se quedará hasta que cumpla su contrato.

"Alianza es un club que siempre ha mostrado respeto por los técnicos, por la institución, todos los entrenadores han tenido contratos por un año. No hay que preocuparse de eso, Russo tiene contrato hasta fin de año y se va a cumplir", enfatizó el directivo blanquiazul.

"El profesor Russo está trabajando sin ningún problema. No hay que especular cosas que no tienen sentido. Son temas familiares y por eso tuvo que ir a Buenos Aires, ahora está acá con nosotros, no pasa nada", agregó.

Alianza Lima y los posibles refuerzos

"El libro de pases se abre en junio y en ese entonces veremos si el presupuesto lo permite para poder reforzarnos. Estamos todos pensando en los resultados y buscando que sean positivos para tranquilidad de todo el plantel y que eso se traslade a la hinchada", acotó Zevallos.

