Alianza Lima le responde a Binacional tras denuncia de "olores extraños" en camerino | VIDEO

Tras las declaraciones del técnico de Binacional, Javier Arce sobre unos "olores extraños" en el camerino del estadio de Matute que causaron malestar en sus dirigidos, el jefe de equipo de Alianza Lima, Renzo Gayoso dio su versión al respecto y aseguró que de haber un reclamo ellos tienen los medios necesarios para demostrar que no huno una acción "premeditada".

"Yo estuve en mi oficina y he conversado con el comisario, él le ha dado el tiempo necesario a los jugadores para restablecerse y poder seguir jugando. Me imagino que va haber un reclamo, pero nosotros tenemos cámara, tenemos todo para defendernos, porque es algo ilógico. Tratamos de que no sea algo premeditado como se dice", expresó Gayoso a los medios de prensa.

"Cuando han ingresado los jugadores de Binacional han sentido como un olor a pimienta como mencionan ellos. Nosotros cuando vienen los visitantes les entregamos la llave a ellos, ellos son responsables de camerinos, si hubieran visto algo lo tenían que decir antes, no esperar que venga el equipo. No quiero pensar mal de ellos ni de nosotros porque no hacemos esas prácticas", agregó.

Alianza Lima con este triunfo ante Binacional llegó a los 22 puntos y se ubica en el sexto lugar el Torneo Apertura. En las próximas horas Pablo Bengoechea será presentado oficialmente como el nuevo DT de los blanquiazules para el Torneo Clausura 2019.

