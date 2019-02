Alianza Lima: Russo también criticó trabajo del árbitro Luis Garay

Se apresuró en amonestar a sus pupilos. Miguel Ángel Russo también alzó su voz de protesta por el arbitraje en el debut por la Liga 1 ante Sport Boys. Para el DT de Alianza Lima, el réferi Luis Garay se apresuró al momento de sacarle tarjetas a sus dirigidos.

'No me ha gustado que terminemos con cuatro amarillas. Creo que el árbitro se apresuró porque mi equipo no pegó ninguna patada fuerte. No me gusta hablar de esos temas, pero no me voy conforme con la actuación del réferi', aseguró el entrenador argentino.

Russo se concentrará en que su equipo mejore al momento de elaborar jugadas y tenga mayor eficacia ante Sporting Cristal, el equipo más cuajado que los rosados. 'Sabíamos que el rival nos iba a proponer un partido así, ya que es un equipo joven que iba a correr mucho. Es muy pronto hacer un análisis y me voy a centrar en lo que viene', advirtió el técnico de Alianza Lima.

A pesar de que está contento con su plantel, el técnico argentino Miguel Ángel Russo espera que el Comité de Fútbol de Alianza Lima concrete un fichaje más antes del cierre del libro de pases.