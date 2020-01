Pese a la derrota de Alianza Lima ante Millonarios en la Noche Blanquiazul, uno de los jugadores que dejó mejor impresión fue el defensor venezolano Rubert Quijada, quien en muchas ocasiones tuvo intervenciones, ganándose el aplauso de los hinchas íntimos.

Rubert Quijada fue uno de los jugadores presentes en la conferencia de prensa íntima, donde contó el motivo por el cual decidió llegar a Alianza Lima: “Llegué a Alianza para darme a conocer a nivel internacional y volver a la selección de Venezuela”.

Rubert Quijada fue titular en la selección de Venezuela para las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 en tres oportunidades. Estuvo en el banco de suplentes en el empate 2-2 de la selección peruana ante la escuadra llanera.

“El cariño de Pablo Bengoechea hacia a mí, es una gran responsabilidad y espero rendir. Soy un defensa que me gustar jugar y no siempre tirarla de punta. Cuando me toca salir jugando, lo hago, pero si hay que ir al suelo a defender la pelota, lo voy a hacer”, agregó.