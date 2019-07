Alianza Lima | Rodrigo Cuba se refiere a polémicas imágenes de Christian Cueva:"Sí, hubo un exceso"

Alianza Lima venció a Sport Boys en la fecha 1 del Torneo Clausura gracias al gol que marcó Rodrigo Cuba en los instantes finales del partido disputado en el Miguel Grau del Callao.

▶VER AQUÍ Fútbol peruano 2019 EN VIVO: dónde, a qué hora y cómo ver los partidos de la Liga 1, Liga 2 y Copa Perú 2019

El defensa de Alianza Lima es uno de los pilares del equipo que hoy tiene a su cargo Pablo Bengoechea y en esta ocasión habló sobre diferentes temas, entre ellos el sonado caso de Christian Cueva, quien hace algunos días fue captado por las cámaras de Magaly TV orinando en la vía pública, tras salir de la fiesta de Carlos Zambrano.

"No he visto mucho las imágenes. He escuchado lo que se ha comentado. Si bien es cierto, uno en su día libre puede hacer lo que quiera. Pero nosotros somos personas públicas. Todo en exceso es malo. Me parece que hay que guardar las formas. Cada uno tiene su opinión y se respeta. Yo considero que hubo un exceso", manifestó el 'Gato' en una entrevista con diario Líbero.

Cuba se perfila como titular ante Sporting Cristal

Tras la gran actuación que tuvo ante Sport Boys, Rodrigo Cuba iría desde el vamos en el once titular que mande Pablo Bengoechea este fin de semana ante Sporting Cristal por la fecha 2 del Torneo Clausura.

Más información en otros medios:

"No hablo sobre basura": el agente de Gareth Bale niega su fichaje por un grande de la Premier League

La 'MSN' vuelve a tomar forma: primera propuesta verbal del Barza por Neymar que supera los 222 'kilos'