Rodrigo Cuba sobre su paso por la 'U': "No era lo ideal jugar ahí"

El lateral de Alianza Lima, Rodrigo Cuba se refirió a su paso por Universitario de Deportes y confesó que "no fue lo ideal" llegar al cuadro merengue, sobre todo porque en ese tiempo también tuvo una propuesta de los blanquiazules que no llegó a concretarse.

"Todos los pasos que uno da te ayuda a crecer, a mejorar como persona y profesional. Creo que no era lo ideal de llegar a la 'U', porque en ese año tenía propuesta de Alianza, pero se terminó cayendo. Rescato lo positivo de todo, mi paso por la 'U' me sirvió bastante, pero gracias a Dios puedo estar en Alianza, que es lo que siempre he querido", reveló a Líbero el popular 'Gato'.

"La propuesta de Alianza se cayó por un tema de presupuesto, se habló de poder rescindir para ir a La Victoria, pero ellos no contaban con el dinero necesario. Uno tiene que darse al 100 % por el equipo que te está contratando y en ese año fue la 'U'. Siempre quise volver a Alianza, nunca me quise ir de aquí, pero el tema de las negociaciones en ese momento no fue el adecuado", acotó.

Cuba es pieza fundamental de Russo

Luego de su gran accionar ante River Plate por Copa Libertadores, Rodrigo Cuba se ha vuelto en una de las piezas claves del esquema que plantea Miguel Ángel Russo en Alianza Lima. El 'Gato' empezó como lateral zurdo y luego el estratega argentino lo ha ubicado en su posición natural, en donde ha jugado a gran nivel.

